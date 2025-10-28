Paris Hilton rinde homenaje a Britney Spears con un icónico disfraz

La empresaria y DJ recreó el legendario look rojo de látex de la princesa del pop y dio inicio a su “Halloweek” con un tributo lleno de nostalgia y glamour.

Hoy 08:05

La multifacética Paris Hilton inauguró la temporada de Halloween con un homenaje a Britney Spears, una de las figuras más emblemáticas del pop de los 2000. A través de su cuenta oficial de Instagram, Hilton compartió una serie de 20 fotografías en las que recrea el inolvidable traje rojo de látex que Spears lució en el video musical de “Oops… I Did It Again!”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Oops, I did it again. Comenzando el #Halloweek honrando a mi reina Britney Spears. #ThatsHot #IconsOnly”, escribió Hilton en la publicación, capturada por el fotógrafo Brian Ziff. Las imágenes muestran a la empresaria posando en una réplica del set del video original, con su esposo Carter Reum interpretando al astronauta que aparece en la historia.

Además del homenaje, Hilton aprovechó el momento para promocionar su fragancia Iconic Eau de Parfum, mostrando cómo fusiona su faceta artística con su espíritu empresarial.

La elección del disfraz no es casual: Hilton acaba de regresar a la música con su álbum Infinite Icon, el primero en 18 años desde su debut Paris (2006). El nuevo trabajo incluye colaboraciones con Megan Thee Stallion, Sia, Rina Sawayama, María Becerra y Meghan Trainor, y alcanzó el puesto Nº38 del Billboard 200 y el Nº7 en Independent Albums.

En los próximos meses se espera el estreno mundial de un documental sobre la creación del disco, programado para principios de 2026. Mientras tanto, Hilton sigue activa en la escena musical: el pasado 7 de septiembre, participó en los MTV Video Music Awards, donde presentó el premio a canción del año a ROSÉ por su éxito “APT”, junto a Bruno Mars.