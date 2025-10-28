Ingresar
Fecha confirmada para final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia

El Bicho y la Lepra mendocina buscarán el título y el boleto a la Copa Libertadores.

Hoy 09:52

La Copa Argentina ya tiene a sus dos finalistas. Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza protagonizarán una definición inédita por el título, tras superar dos emocionantes semifinales. Según informó la AFA a través de su cuenta oficial en X (@AFA), el encuentro decisivo se disputará el miércoles 5 de noviembre, aunque aún resta definir el horario y la sede del partido.

La Lepra mendocina se convirtió en una de las grandes sorpresas del certamen al eliminar a River Plate en una dramática definición por penales bajo una intensa lluvia en Córdoba. Por su parte, el Bicho de La Paternal consiguió una victoria heroica al remontar el resultado ante Belgrano en el Gigante de Arroyito, asegurando su lugar en la gran final.

Además del trofeo federal, el encuentro entregará un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un premio muy codiciado por ambos clubes. En la edición pasada, Central Córdoba fue el campeón y disputó el máximo torneo continental en el mismo grupo que Flamengo y Liga de Quito, dos de los actuales semifinalistas.

En caso de que Argentinos Juniors se consagre campeón, se liberaría una plaza en la tabla anual de la Liga Profesional, lo que podría beneficiar a equipos como Boca Juniors, River Plate o Deportivo Riestra, que pugnan por ingresar al certamen continental.

El fútbol argentino se prepara para una final histórica, con dos equipos que buscarán grabar su nombre por primera vez en el trofeo de la Copa Argentina.

TEMAS Copa Argentina Asociación Atlética Argentinos Juniors Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza

