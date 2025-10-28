El Atlético Mineiro de Sampaoli le ganó a Independiente del Valle y es el primer finalista de la Copa Sudamericana

El Galo venció 3-1 a los Negriazules en Brasil y ahora espera en la definición por el título a Lanús o Universidad de Chile.

28/10/2025

El Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, a la final de la Copa Sudamericana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el Arena MRV de Belo Horizonte venció 3-1 a Independiente del Valle con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, que determinó un 4-2 global.

En los Negriazules descontó Claudio Spinelli. De esta manera, el Galo estará en Asunción, a la espera de que se resuelva la semifinal restante entre Lanús y la Universidad de Chile.