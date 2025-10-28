Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 OCT 2025 | 11º
X
Somos Deporte

El Atlético Mineiro de Sampaoli le ganó a Independiente del Valle y es el primer finalista de la Copa Sudamericana

El Galo venció 3-1 a los Negriazules en Brasil y ahora espera en la definición por el título a Lanús o Universidad de Chile.

28/10/2025

El Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, a la final de la Copa Sudamericana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el Arena MRV de Belo Horizonte venció 3-1 a Independiente del Valle con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, que determinó un 4-2 global. 

En los Negriazules descontó Claudio Spinelli. De esta manera, el Galo estará en Asunción, a la espera de que se resuelva la semifinal restante entre Lanús y la Universidad de Chile.

TEMAS Copa Sudamericana

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este miércoles 29 de octubre en Santiago del Estero: fresco, nublado y con 19ºC de máxima
  2. 2. Carta a Dibu Milei: ¡el espíritu de Qatar!
  3. 3. Un médico de Añatuya acusa a una de sus hijas de haberlo engañado para retirar sus ahorros en dólares
  4. 4. Sydney Sweeney protagonizará el remake del clásico francés El hombre de Río
  5. 5. Ana de Armas sorprendió con un look deportivo tras su ruptura con Tom Cruise
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT