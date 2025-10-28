Bajo la atenta mirada de Lanús, Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen al primer finalista de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana entra en su recta final y este martes desde las 21.30, Atlético Mineiro e Independiente del Valle se enfrentarán en la Arena MRV por la vuelta de la primera semifinal. Con la serie igualada 1-1 tras el duelo disputado en Ecuador, ambos equipos buscarán sellar su boleto a la gran final que se jugará el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

El conjunto brasileño, dirigido por Jorge Sampaoli, llega con la confianza de haber ganado el fin de semana por 1-0 ante Ceará, con un gol de Alan Franco. Sin embargo, el Galo no atraviesa su mejor momento en el Brasileirao, donde se mantiene en la parte baja de la tabla, y sabe que el título continental podría ser su única vía para clasificar a la Copa Libertadores 2026. A pesar de ello, el DT argentino decidió no reservar jugadores y volvió a apostar por su once de gala, priorizando la competencia internacional.

Por su parte, Independiente del Valle llega más descansado tras la postergación de su partido ante Liga de Quito, una decisión acordada entre ambos clubes para enfocarse en los torneos continentales. El equipo de Javier Rabanal lidera con autoridad el hexagonal final de la liga ecuatoriana y confía en repetir un “Mineirazo” que lo deposite nuevamente en una final internacional. En la ida, el Matagigantes estuvo muy cerca de quedarse con el triunfo, pero se le escapó en el descuento.

El ganador de esta semifinal se medirá en Asunción con el vencedor del cruce entre Lanús y Universidad de Chile, que también llegan igualados tras el 2-2 en la ida disputada en Santiago.

Probables formaciones:

Atlético Mineiro: Everson; Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan; Guilherme Arana, Igor Gomes, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino; Bernard y Rony. DT: Jorge Sampaoli.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Luis Felipe Zárate, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar; Darwin Guagua, Junior Sornoza, Patrik Mercado; Michael Hoyos y Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Hora: 21.30

TV: ESPN y D Sports

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

Estadio: Arena MRV, Belo Horizonte