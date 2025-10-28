Luis Caputo chicaneó a la oposición y le pidió construir “una alternativa racional” para el 2027

A través de un posteo en redes, el ministro de Economía hizo su propio análisis acerca de las Legislativas ocurridas el domingo último.

Hoy 10:35

El aplastante triunfo libertario en las legislativas, sumado a un arranque de semana con mercados eufóricos con baja del dólar y del riesgo país, Luis "Toto" Caputo consideró "sana" la pelea que se da en el arco opositor y advirtió que el resultado de las elecciones demostraron que "el riesgo kuka quedó en evidencia".

"Creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición. Más que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka. Ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay", enfatizó el ministro de Economía.

En un posteo en la red social X, Caputo consideró: "Si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo", arengó.

"Ningún país serio ofrece esa volatilidad política. Y las inversiones en la economía real no sólo buscan rendimientos. Son inversiones de largo plazo que lo que más buscan es previsibilidad. Entonces, mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países", aseguró.

Y cerró con un consejo: "La oposición tiene dos años para construir una alternativa racional. Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas!", escribió.