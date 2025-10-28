El imponente banderazo de los hinchas de Racing en la previa del partido ante Flamengo

La Academia buscará el pase a la final de la Copa Libertadores, tras caer 1-0 en la ida, y los simpatizantes del equipo de Avellaneda mostraron su apoyo.

Hoy 00:08

El Cilindro de Avellaneda fue una verdadera fiesta. Miles de hinchas de Racing se congregaron este lunes en el estadio para alentar al equipo antes del trascendental partido del próximo miércoles frente a Flamengo, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

Con bengalas, banderas, cánticos y fuegos artificiales, los fanáticos despidieron al plantel rumbo a la concentración en Pilar, respondiendo al llamado del técnico Gustavo Costas, quien en la previa había pedido el apoyo de todos los racinguistas.

“Hola familia racinguista. Quiero invitarlos mañana (lunes) a las 19.00 para despedir al plantel antes de ir a concentrar. Estos jugadores dejan la vida por nuestros colores y todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos. Vamos con todo La Academia, carajo”, expresó Costas en un video que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

Tras caer 1-0 en la ida disputada en el Maracaná, la Academia deberá revertir la serie en el Cilindro para poder acceder a la gran final del 29 de noviembre en Lima, Perú. La ilusión se mantiene intacta entre los fanáticos, que colmaron las inmediaciones del estadio en una muestra de apoyo total.

Mientras tanto, Costas comienza a definir el equipo titular que enfrentará al Mengao este miércoles desde las 21:30, con la sensible baja de su capitán Santiago Sosa, quien fue operado con éxito este lunes tras sufrir una fractura en el seno maxilar superior derecho producto de un fuerte choque con Marcos Rojo en la ida.

El probable once de Racing ante Flamengo

El entrenador aún evalúa si mantener una línea de cinco defensores o reforzar el mediocampo. Las dudas principales pasan por la inclusión de Nazareno Colombo o Marco Di Césare en defensa, y de Juan Ignacio Nardoni o Bruno Zuculini en el medio.

Formación tentativa:

Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

DT: Gustavo Costas.

Con el respaldo incondicional de su gente, Racing intentará escribir un nuevo capítulo histórico en la Copa Libertadores y sellar su pasaje a la gran final continental.