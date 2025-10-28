Walter Khairallah: “La gente pidió este cambio y vamos a cumplir”

El nuevo comisionado municipal aseguró que su regreso responde al pedido de los vecinos. Dijo que enfocará su gestión en viviendas, caminos, educación y apoyo a los pequeños productores, y reclamó mayores recursos para la comuna.

Hoy 10:43

En diálogo con Radio Panorama, el recientemente electo comisionado municipal de Villa Robles, Walter Khairallah, expresó su satisfacción por el respaldo recibido en las urnas y aseguró que su regreso a la gestión responde al pedido de los vecinos.“La gente quiso esto. Yo estuve ocho años, del 2013 al 2021, y aparentemente no se hicieron bien las cosas en estos últimos cuatro años. La gente reclamó eso, y eso se reflejó en el resultado del domingo”, señaló Khairallah.

El dirigente recordó que no tenía pensado volver a la función pública, pero aceptó el desafío ante el insistente pedido de los vecinos.“No pensaba volver, consideraba que los ocho años eran suficientes. Pero a última hora hubo que ponerle el pecho a esto, por pedido de la gente. Acepté 30 días antes de la elección, trabajando fuerte con la dirigencia que quedó del 2021, y estos fueron los resultados”, contó.

Durante la campaña, Khairallah y su equipo enfocaron su trabajo en temas centrales para la comunidad: viviendas sociales, mantenimiento de caminos, escuelas, salas de primeros auxilios y el impulso a la apicultura como fuente de ingresos para los pequeños productores rurales.

“En Villa Robles hay muchas familias dedicadas a la apicultura y a la tierra. Hay que darles una mano con lo que realmente necesitan. En mis anteriores gestiones siempre estuvimos presentes, ayudando para que puedan trabajar y tener buenos caminos”, afirmó.

Khairallah adelantó que su prioridad será continuar con las obras sociales que quedaron pendientes. “Cuando terminé en 2021 hicimos más de 300 viviendas, arreglos de caminos enripiados, mantenimiento de edificios escolares y de UPAs. Eso es lo que pide el pueblo: tener su lugar lindo y digno”, sostuvo.

No obstante, advirtió sobre las limitaciones presupuestarias que enfrenta la comuna. “El presupuesto ronda entre 8 y 9 millones de pesos, y para una comuna como Villa Robles es muy poco. Ojalá el año que viene se pueda mejorar, porque con eso apenas alcanza para combustible y el pago de los empleados”, lamentó.

Khairallah cerró destacando que su gestión buscará “devolverle a Villa Robles el progreso y la atención que la gente merece”.