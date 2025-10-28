Messi, nuevamente candidato al MVP de la MLS tras su temporada histórica con Inter Miami

El capitán argentino lideró a la franquicia de Florida hacia la mejor campaña de su historia y busca repetir el premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso.

Hoy 10:42

Desde la llegada de Lionel Messi a Inter Miami, el conjunto de Florida se transformó en un auténtico protagonista de la Major League Soccer (MLS). Bajo su liderazgo, Las Garzas completaron una de las mejores temporadas regulares en la historia de la liga, alcanzando el Supporters’ Shield y batiendo sus propios registros con 74 puntos, además de lograr la mayor cantidad de victorias y goles en una sola campaña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este contexto, la MLS anunció los finalistas a los Premios de Fin de Año 2025, y el astro argentino fue nominado nuevamente al premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso (MVP), galardón que ya había conquistado la temporada pasada.

Messi, entre los mejores de la MLS

El capitán argentino competirá en la terna junto a Denis Bouanga (LAFC), Anders Dreyer (San Diego FC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville SC), en una lista que reúne a los jugadores más destacados de la liga, pertenecientes a 16 clubes diferentes.

La nominación de Messi no sorprende: su impacto en la MLS continúa marcando la diferencia tanto dentro como fuera de la cancha. Con su talento y liderazgo, Inter Miami se consolidó como un equipo competitivo, capaz de pelear en todos los frentes.

Una temporada brillante

Durante la campaña 2024/2025, Messi firmó números impresionantes: 39 goles y 19 asistencias en 44 partidos, cifra que además le valió la Bota de Oro de la temporada. Desde su arribo a Miami en 2023, acumula 73 tantos, 18 dobletes y 2 hat-tricks en 83 encuentros, consolidándose como el máximo referente de la liga estadounidense.

A los 38 años, el capitán de la Selección Argentina continúa agrandando su legado y podría sumar un nuevo reconocimiento individual, reafirmando su estatus como el mejor jugador que haya pasado por la historia de la MLS.