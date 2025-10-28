Margot Robbie podría protagonizar la nueva versión de American Psycho dirigida por Luca Guadagnino

El proyecto generaría polémica al reinterpretar la historia desde una perspectiva femenina, según informa el diario británico The Sun.

Hoy 10:48

Según publicó el periódico The Sun, la actriz Margot Robbie, conocida por su papel en Suicide Squad, estaría en negociaciones para encabezar el reboot de American Psycho que prepara el director Luca Guadagnino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El proyecto supondría un cambio de enfoque de género, ya que la novela original de Bret Easton Ellis y la película de 2000 protagonizada por Christian Bale tenían como protagonista a Patrick Bateman, un joven yuppie de Wall Street con una doble vida como asesino en serie. La nueva versión buscaría reinterpretar la historia desde la perspectiva femenina, abordando temas como el machismo y la violencia con una mirada actualizada.

Guadagnino, conocido por Call Me By Your Name y el remake de Suspiria, todavía no confirmó oficialmente los detalles del proyecto, y se espera que las negociaciones y anuncios finales se concreten en las próximas semanas.

Si se confirma, la elección de Robbie promete generar debate y expectativas sobre cómo se adaptará este clásico de la literatura y el cine a una versión contemporánea y con perspectiva de género.

Margot Robbie