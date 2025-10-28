Ivana Icardi apuntó contra Wanda Nara y sorprendió al elogiar a la China Suárez

Con un mensaje que generó repercusión, Ivana Icardi se refirió sin filtros a su excuñada y dejó clara su simpatía por la China Suárez.

Ivana Icardi escribió un fuerte posteo en sus redes sociales en el que halagó a la China Suárez y disparó una fuerte crítica contra Wanda Nara.

En varias oportunidades ella ya había dejado en claro que nunca pudo tener una buena relación con su excuñada, pero ahora redobló la apuesta.

La historia de Instagram la publicó en las últimas horas luego del cumpleaños de la hija menor que su hermano Mauro Icardi tuvo con Wanda Nara.

Por eso, le dedicó unas palabras a la nena y aprovechó para demostrar su enojo con la empresaria de cosméticos. “Cuando seas más grande entenderás que hay adultos que siguen comportándose como niños”, expresó.

Y lanzó sin filtros: “Hay madres que solo paren pero no saben ser madre, ni buscan dejar de lado su egoísmo ni su afán desmedido de protagonismo. Y lamentablemente Isa, esas madres a las que se las llama narcisistas, raramente cambian”.

Luego de esas críticas, se refirió a la China pero sin nombrarla. “Es normal que mamá o papá tengan nueva pareja. Sé que aprecias a la pareja de tu papá, aunque te hagan sentir culpable si lo transmites", escribió.

Y dijo: “He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente, no te lo han permitido”.

Wanda Nara organizó una fiesta familiar en Rosario para celebrar el cumpleaños de su hija menor. En ese evento, la mediática se reunió con sus seres queridos y con los familiares de Mauro Icardi.

En ese contexto, hubo un encuentro que llamó la atención en las redes sociales: la hermana mayor de Icardi se sacó una foto con Maxi López que dejó sin palabras a los usuarios.

En la postal se la puede ver a Aldana abrazada al papá de los tres hijos varones de Wanda. “Maxi López y la hermana de Icardi”, escribió una de las internautas que viralizó la imagen.

El exesposo de Wanda está en Argentina por las grabaciones de Masterchef Celebrity (Telefe). El vínculo entre ellos quedó en buenos términos y por eso ella decidió invitarlo a las fiestas de Isabella, la nena que tuvo con Mauro.