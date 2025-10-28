El Dr. Carlos Vega fue dado de baja como Fiscal debido a la denuncia por abuso sexual

Luego del incidente que protagonizo en la madrugada del sábado, en un conocido boliche de esta Capital, Vega fue destituido de su puesto en la Justicia provincial.

Hoy 13:30

“Ante los hechos de público conocimiento, por los cuales un fiscal auxiliar fuera denunciado por la comisión de supuesto delito, el Ministerio Público Fiscal comunica que el mismo ya no pertenece a este Organismo. Fue dado de baja, ante solicitud del titular del Ministerio Fiscal, mediante Acordada del Superior Tribunal de Justicia de fecha 27 de octubre del corriente año”, indica el anuncio realizado en la página del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.

El mismo se refiere al Dr. Carlos Sebastián Vega, quien durante la mañana del sábado fue retirado esposado desde un boliche de calle Independencia y Marconi.

Allí habría protagonizado un supuesto abuso sexual en contra de una joven que estaba en el sitio, quien además se encontraba acompañada por su pareja y amigos.

Debido a la gravedad de la situación, durante la mañana de este martes se dispuso su cese de funciones.