La Banda realizará un operativo integral de salud para las mujeres bandeñas

La actividad se desarrollará el miércoles 29 de octubre a las 9 en el CAMM N°4 del barrio 25 de Mayo.

Hoy 13:43

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, invita a participar del Operativo Integral de Salud destinado a la mujer, que se desarrollará el miércoles 29 de octubre a las 9 en el CAMM N°4 del barrio 25 de Mayo.

La jornada forma parte de las actividades del “Mes Rosa”, en el marco de la lucha mundial contra el cáncer de mama, y busca fortalecer el acceso a los servicios de prevención, control y promoción de la salud femenina.

Durante el operativo se brindarán los siguientes servicios gratuitos: colocación y extracción de implantes anticonceptivos, realización de pruebas de Papanicolaou (PAP), colocación de parches mamarios, y vacunación HPV, triple bacteriana acelular, VSR y antigripal.

Además, habrá un stand de alimentación saludable y una plaza saludable con actividades físicas y recreativas, promoviendo hábitos de vida activa y bienestar integral.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, expresó: “Estos operativos nos permiten acercar la salud a cada barrio y garantizar el acceso a controles preventivos esenciales para las mujeres. La detección temprana y la información son las mejores herramientas para cuidar la vida”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a la prevención, promoción y cuidado integral de la salud de las mujeres bandeñas.