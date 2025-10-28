El cometa 3I Atlas despierta curiosidad en la comunidad científica

El cuerpo celeste fue catalogado como 3I Atlas al tratarse del tercer objeto proveniente de fuera del sistema solar que se detecta con la tecnología actual.

Hoy 15:35

El astrónomo Alfonso Valdéz Cortéz explicó en diálogo con Noticiero 7 los motivos por los cuales el cometa 3I Atlas —tercer objeto interestelar identificado en nuestro sistema solar— ha captado la atención de los especialistas y del público en general.

“Es un cometa que está generando mucha controversia y curiosidad”, indicó Valdez Cortez, quien detalló que el cuerpo celeste fue catalogado como 3I Atlas al tratarse del tercer objeto proveniente de fuera del sistema solar que se detecta con la tecnología actual.

El astrónomo precisó que su trayectoria hiperbólica lo distingue del resto de los cometas conocidos. “Esto quiere decir que viaja a una velocidad mucho mayor a la habitual; es un cometa de paso por nuestro sistema solar”, explicó.

Según Valdéz Cortéz, el interés científico surge por la ruta que sigue el objeto, que “casualmente es similar a la que haría una sonda enviada por el ser humano a otro sistema solar”. Durante los últimos meses, el 3I Atlas pasó cerca de Marte —dentro de la llamada zona habitable— y actualmente se encuentra detrás del Sol, lo que impide su observación desde la Tierra.

“Después continuará su camino alejándose del sistema solar, atravesando muy cerca del Sol y aproximándose a Júpiter, como si quisiera visitar el planeta habitable y el más grande del sistema, que es lo que nosotros haríamos si exploráramos otro sistema solar”, agregó el especialista.

Otro aspecto llamativo es que el cometa se desplaza en sentido contrario al movimiento de traslación de los planetas, lo que provocará que frene levemente en su recorrido. “Si no tuviera ese frenado, podría acercarse demasiado o incluso impactar con el Sol, pero eso no va a ocurrir”, aclaró.

Con un diámetro estimado entre 11 y 15 kilómetros, el 3I Atlas es un cuerpo de tamaño considerable. De hecho, su paso está siendo seguido de cerca por la sonda espacial JUS, que viaja rumbo a Júpiter y fue programada para monitorear su comportamiento.

Una ventana al espacio profundo

La observación de objetos interestelares como el 3I Atlas ofrece a la ciencia una oportunidad única para comprender los procesos que ocurren más allá del sistema solar. Cada hallazgo de este tipo ayuda a conocer mejor el origen y la dinámica de los cuerpos que viajan entre estrellas, revelando pistas sobre la formación de otros sistemas planetarios y, en última instancia, sobre los orígenes del nuestro.