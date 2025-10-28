Valle Pérez buscará consolidar el crecimiento y desarrollo de Colonia El Simbolar

La comisionada municipal electa de Colonia El Simbolar aseguró que ese será su objetivo una vez que comience su gestión a partir del 10 de diciembre.

Hoy 15:16

Tras los comicios celebrados en toda la provincia, la electa comisionada municipal de Colonia El Simbolar, Estela del Valle “Valle” Pérez, expresó que buscará consolidar el crecimiento y desarrollo de la localidad ubicada en el departamento Robles a partir del próximo 10 de diciembre, cuando asuma su gestión.

Su victoria consolida la continuidad del proyecto político y de gestión impulsado desde hace ocho años por el actual jefe comunal, profesor Ángel Iñiguez, caracterizado por el trabajo sostenido, la cercanía con los vecinos y la articulación permanente con el Gobierno Provincial.

Tras conocerse los resultados, Pérez e Iñiguez agradecieron “a todos los militantes, simpatizantes y vecinos por el compromiso, el esfuerzo y la convicción demostrados durante la campaña y en la jornada electoral del 26 de octubre”.

El respaldo obtenido en las urnas, señalaron, “refleja la decisión y la confianza de los vecinos de seguir apostando a un modelo de desarrollo local alineado con el proyecto provincial que lidera el Frente Cívico, con el acompañamiento del Partido Justicialista”.

En ese sentido, destacaron también los resultados en el ámbito provincial, que ratificaron la elección de Elías Suárez como gobernador y de Carlos Silva Neder como vicegobernador, “reafirmando la confianza del pueblo santiagueño en un proyecto que garantiza continuidad, desarrollo y bienestar para todos”.

Asimismo, celebraron la elección de “Pichón” Neder como senador nacional y de Marcelo Barbur como diputado nacional, además del crecimiento del bloque de diputados provinciales, que contará con 14 representantes.

“A cada militante, a cada vecino, a cada persona que confió en nosotros y en este proyecto de provincia, nuestro más profundo agradecimiento. Sigamos trabajando juntos, con esperanza y compromiso, por el crecimiento de Colonia El Simbolar y de todo Santiago del Estero”, expresaron finalmente.