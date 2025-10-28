Netanyahu redobla la ofensiva sobre Gaza: “Hay que actuar ya”

El primer ministro israelí dispuso retomar la ofensiva en el enclave palestino. Hamas anunció que postergará la entrega de los restos de un rehén.

Hoy 15:32

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este martes a sus tropas atacar de inmediato la Franja de Gaza, tras acusar a Hamas de violar el acuerdo de cese el fuego patrocinado por Estados Unidos.

“Tras consultas en materia de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares realizar poderosos bombardeos en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado de su oficina.

En tanto, las Brigadas Al Qasam, el brazo armado del grupo islámico palestino, anunciaron que aplazarán la entrega del cadáver de un presunto rehén a Israel, prevista este martes a la noche, debido a las “violaciones” israelíes del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Este martes se registraron supuestos choques entre el Ejército israelí y miembros de Hamas en Rafah, sur de Gaza, dijo un oficial militar israelí. Las tropas israelíes están atacando con artillería y bombardeos esa zona del enclave, reportó EFE.

Fuentes locales dijeron que se reportaron fuego de artillería desde tanques israelíes y bombardeos aéreos en la zona este de Rafah.

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamas devolviera a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.