Cristian Jaime, ¿la sorpresa de Gallardo para enfrentar a Gimnasia?

El juvenil de River fue uno de los pocos aprobados en Córdoba, le dio vértigo al equipo y el Muñeco lo ve muy bien en el día a día.

Hoy 16:08

El clima en River está más tenso que nunca. En un año marcado por la irregularidad, la reciente eliminación en la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia terminó de profundizar la crisis futbolística y emocional del equipo. Con un Monumental que promete un ambiente caldeado, el próximo duelo ante Gimnasia será determinante tanto en lo anímico como en la tabla anual.

El cuerpo técnico sabe que el escenario será complejo y que no hay margen para errores. Por eso, la consigna será apostar por futbolistas capaces de soportar la presión del enojo generalizado del hincha. Sin embargo, en medio de las dudas y los cuestionamientos, un juvenil podría tener su gran oportunidad: Cristian Jaime.

Aunque la idea en Núñez apunta a que los más experimentados “se hagan cargo del momento”, como alguna vez dijo Marcelo Gallardo en plena tormenta futbolística, también hay espacio para la frescura y el atrevimiento de un jugador joven que rompa con la apatía general. Y en ese aspecto, Jaime aparece como una carta diferente: encarador, desequilibrante en el uno contra uno y con una madurez que sorprendió al cuerpo técnico.

Su ingreso en el segundo tiempo ante Independiente Rivadavia fue uno de los pocos aspectos rescatables de aquella noche amarga en Córdoba. El juvenil mostró personalidad, buscó constantemente y fue de los pocos que intentó cambiar el rumbo del partido, lo que lo perfila como posible titular frente al Lobo este domingo.

Con una semana clave por delante —considerada por muchos como la más difícil desde que Gallardo asumió como DT—, el equipo buscará reencontrarse con su juego y con el respaldo de la gente. En ese contexto, Cristian Jaime podría ser la chispa que River necesita para empezar a salir de la oscuridad.