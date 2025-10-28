Benedetto se va de Newell's: Bernardi lo borró y rescindirá su contrato

El entrenador interino de la Lepra le informó al Pipa que no iba a ser tenido en cuenta y se espera que deje el club en los próximos días. Un paso para el olvido marcado por lesiones y sin goles en nueve juegos.

El ciclo de Darío Benedetto en Newell’s parece haber llegado a su fin. Tras la salida de Cristian “Ogro” Fabbiani y la asunción interina de Lucas Bernardi como director técnico hasta fin de año, el histórico exvolante le notificó al Pipa que no será tenido en cuenta para los compromisos restantes del campeonato. Ante este panorama, el delantero rescindirá su contrato y dejará de entrenarse junto al resto del plantel en el Complejo Jorge B. Griffa.

Fue el propio Bernardi, campeón con la Lepra en el Torneo Final 2013, quien comunicó la decisión al atacante, abriéndole la puerta para buscar nuevos horizontes futbolísticos. De esta manera, Benedetto pondrá fin a una etapa breve y con más sombras que luces, marcada por las lesiones musculares, la falta de ritmo y la ausencia de goles en los nueve partidos que disputó con la camiseta rojinegra.

El paso del exdelantero de Boca Juniors y Olympique de Marsella había generado expectativa en el Parque Independencia, pero su rendimiento no logró estar a la altura de lo esperado. Su momento más recordado fue un penal errado de manera insólita ante Belgrano en Córdoba, cuando, tras una advertencia del árbitro, decidió ejecutar al medio del arco y falló el disparo.

La determinación de Bernardi, más allá de su carácter interino, acelera una salida que parecía inevitable. Benedetto ya había manifestado internamente su intención de dejar la institución al finalizar el campeonato, en parte por su bajo rendimiento deportivo y también por cuestiones económicas que complicaron su continuidad.