Las imágenes más impactantes de la operación policial contra el narcotráfico más letal de la historia en Río de Janeiro

Un megaoperativo contra el Comando Vermelho, que movilizó a 2.500 agentes y 32 blindados en los complejos de Penha y Alemão, terminó con decenas de muertos.

Hoy 17:21

Río de Janeiro vivió escenas de guerra durante una operación policial contra el narcotráfico que, según informaron autoridades locales, se convirtió en la más letal de la historia de la ciudad con al menos 64 muertos. El despliegue, que reunió a 2.500 policías fuertemente armados, tuvo como objetivo principal frenar la expansión del Comando Vermelho (CV), considerado la mayor organización criminal del estado, de acuerdo con un comunicado del gobierno estatal en X.

El operativo se desarrolló en los complejos de Penha y Alemão, ubicados en el norte de la ciudad, donde se registraron tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos miembros del CV. Según un periodista de AFP, la acción de los uniformados incluyó el uso de 32 vehículos blindados, dos helicópteros y drones, con los que se intentó acceder a áreas dominadas por la organización criminal.

Una fuente de los servicios de seguridad del estado confirmó que la cifra de muertes ascendió a 64, incluyendo cuatro policías, aunque no detalló si los fallecidos restantes eran exclusivamente integrantes de grupos criminales. Las detenciones alcanzaron a 81 personas y, según el balance oficial difundido por el gobierno estatal, se incautaron 42 fusiles y una importante cantidad de droga.

Durante la jornada, un fotógrafo de AFP constató la detención de varios hombres por parte de los agentes en la favela Vila Cruzeiro. Muchos de ellos fueron conducidos descalzos y sin camiseta, mientras ráfagas de disparos continuaban resonando en la zona, con comercios cerrados y calles bloqueadas.