La intendente Fuentes supervisó el operativo de mantenimiento y limpieza del desagüe de Av. Aguirre

El operativo se realiza desde Antenor Álvarez hasta Solís.

Hoy 19:01

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó el amplio operativo de mantenimiento que la comuna está desplegando en el desagüe pluvial ubicado en la avenida Aguirre, desde Antenor Álvarez hasta Solís.

A cargo de la Dirección de Obras Públicas, los trabajos incluyeron la limpieza de las soleras y los taludes y el desmalezamiento de los bordes del vasto canal a cielo abierto, a lo largo de sus casi 60 cuadras de extensión.

La jefa comunal dialogó con vecinos y empleados sobre las tareas desarrolladas y dio instrucciones sobre el trabajo constante en los sistemas de desagües de la ciudad.

"Por segunda vez en el año, el municipio realiza la limpieza integral de este desagüe, de donde se está retirando gran cantidad de residuos domiciliarios, restos de podas y otros elementos inusuales como electrodomésticos", detalló la Ing. Fuentes.

"Considerando que estamos a punto de ingresar en la temporada estival, donde se intensifican las precipitaciones, es fundamental garantizar el normal escurrimiento con estos operativos de limpieza que buscan evitar anegamientos y otros inconvenientes", afirmó.

La jefa comunal destacó que "desde enero hasta las fecha, se limpiaron 32.800 metros lineales de desagües distribuidos en todos los sectores de la ciudad" y reiteró a los vecinos el pedido "de respetar los horarios en los que pasa el camión recolector por cada barrio y de no arrojar basura en la vía pública que pueda obstruir los canales".

Durante el operativo de avenida Aguirre, se utilizaron motoguadañas, camiones con batea, retroexcavadoras y grúas, además de personal destinado a las tareas de barrido, desmalezamiento y poda.