Allanamiento en Frías: recuperaron una moto robada y detuvieron a un sospechoso tras violento asalto en el barrio Sumampa

Hoy 19:36

Un violento robo calificado ocurrido en el barrio Sumampa de la ciudad de Frías fue esclarecido tras un allanamiento realizado por personal de la División Robos y Hurtos, junto a efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 60, en el barrio Oeste. Durante el procedimiento se logró recuperar una motocicleta robada y otros elementos sustraídos, además de concretar la detención de un sospechoso de 27 años.

El hecho había sido denunciado por un vecino de 31 años, quien relató que fue atacado por dos sujetos armados cuando se encontraba en inmediaciones de calle Eva Perón prolongación, en compañía de una mujer. Según el testimonio, los agresores lo golpearon, lo amenazaron con un arma de fuego y un machete, y se dieron a la fuga tras robarle prendas de vestir, un celular Motorola E7i Power y una motocicleta Honda Wave color amarillo.

Luego de diversas tareas investigativas, los uniformados solicitaron una orden de allanamiento en una vivienda del barrio Oeste, donde secuestraron una motocicleta Honda Wave desarmada, dos teléfonos celulares, ropa y zapatillas coincidentes con los elementos denunciados como robados.

El detenido fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúan las investigaciones para identificar y detener a los restantes implicados en el hecho.