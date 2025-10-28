La AFA dio a conocer los nuevos precios de las populares para las diferentes categorías: cuánto costarán

El incrementó abarca la Liga Profesional, el fútbol femenino, el Futsal y todas las categorías del ascenso a partir de este fin de semana.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó una nueva actualización en el valor de las entradas para todas las categorías del fútbol nacional. La medida, aprobada durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, tendrá aplicación inmediata desde la próxima fecha.
En la Primera División, la entrada General o “popular” pasará de $23.000 a $30.000, marcando un nuevo incremento para los hinchas que asisten a los estadios del fútbol grande de la Argentina.
La decisión fue aprobada por la Mesa Directiva encabezada por Claudio Tapia, e incluye también ajustes en las demás categorías del fútbol profesional y amateur, así como en el fútbol femenino y el futsal.
Primera División: $30.000 (antes $23.000)
Primera Nacional: $24.000 (antes $18.500)
Primera B: $20.000
Primera C y Fútbol Femenino: $18.000
Futsal: $11.000.
Con esta medida, la AFA busca actualizar el cuadro tarifario general de cara al cierre de la temporada 2025, en un contexto donde los costos operativos y de organización de los espectáculos deportivos también aumentaron.
El nuevo esquema regirá de inmediato, por lo que los simpatizantes que asistan a los estadios en la próxima jornada deberán abonar los valores actualizados.