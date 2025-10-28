La AFA dio a conocer los nuevos precios de las populares para las diferentes categorías: cuánto costarán

El incrementó abarca la Liga Profesional, el fútbol femenino, el Futsal y todas las categorías del ascenso a partir de este fin de semana.

Hoy 21:15

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó una nueva actualización en el valor de las entradas para todas las categorías del fútbol nacional. La medida, aprobada durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, tendrá aplicación inmediata desde la próxima fecha.

En la Primera División, la entrada General o “popular” pasará de $23.000 a $30.000, marcando un nuevo incremento para los hinchas que asisten a los estadios del fútbol grande de la Argentina.

La decisión fue aprobada por la Mesa Directiva encabezada por Claudio Tapia, e incluye también ajustes en las demás categorías del fútbol profesional y amateur, así como en el fútbol femenino y el futsal.

Los nuevos valores por categoría

Primera División: $30.000 (antes $23.000)

Primera Nacional: $24.000 (antes $18.500)

Primera B: $20.000

Primera C y Fútbol Femenino: $18.000

Futsal: $11.000.

Con esta medida, la AFA busca actualizar el cuadro tarifario general de cara al cierre de la temporada 2025, en un contexto donde los costos operativos y de organización de los espectáculos deportivos también aumentaron.

El nuevo esquema regirá de inmediato, por lo que los simpatizantes que asistan a los estadios en la próxima jornada deberán abonar los valores actualizados.