Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 OCT 2025 | 12º
X
Somos Deporte

La AFA dio a conocer los nuevos precios de las populares para las diferentes categorías: cuánto costarán

El incrementó abarca la Liga Profesional, el fútbol femenino, el Futsal y todas las categorías del ascenso a partir de este fin de semana.

Hoy 21:15
Hinchada Sarmiento

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó una nueva actualización en el valor de las entradas para todas las categorías del fútbol nacional. La medida, aprobada durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, tendrá aplicación inmediata desde la próxima fecha.

En la Primera División, la entrada General o “popular” pasará de $23.000 a $30.000, marcando un nuevo incremento para los hinchas que asisten a los estadios del fútbol grande de la Argentina.

La decisión fue aprobada por la Mesa Directiva encabezada por Claudio Tapia, e incluye también ajustes en las demás categorías del fútbol profesional y amateur, así como en el fútbol femenino y el futsal.

Los nuevos valores por categoría

Primera División: $30.000 (antes $23.000)
Primera Nacional: $24.000 (antes $18.500)
Primera B: $20.000
Primera C y Fútbol Femenino: $18.000
Futsal: $11.000.

Con esta medida, la AFA busca actualizar el cuadro tarifario general de cara al cierre de la temporada 2025, en un contexto donde los costos operativos y de organización de los espectáculos deportivos también aumentaron.

El nuevo esquema regirá de inmediato, por lo que los simpatizantes que asistan a los estadios en la próxima jornada deberán abonar los valores actualizados.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La policía detuvo al “Rey de la Inti Huasi” tras asaltar a un kiosquero de calle Lavalle
  2. 2. Una joven apuñala a su pareja durante una discusión por dinero y queda detenida
  3. 3. Detienen a un adolescente de 16 años por robo y secuestran un arma de fabricación casera
  4. 4. Siete barrabravas fueron detenidos por el ataque al Registro Civil de Beltrán
  5. 5. El creador de la canción por los 50 años de Canal 7 habló tras ganar un Grammy con Bizarrap
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT