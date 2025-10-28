Tras el contundente triunfo en las elecciones, Elías Suárez y Carlos Silva Neder dialogaron sobre los desafíos de la gestión y la participación santiagueña

Tras el contundente triunfo electoral, los gobernantes electos destacaron la gestión de Zamora como modelo a seguir y reafirmaron su compromiso con la participación ciudadana, el desarrollo provincial y la integración de todos los sectores en la toma de decisiones.

Luego de las elecciones en Santiago del Estero, donde la fórmula del Frente Cívico por Santiago con Elías Suárez como gobernador y Carlos Silva Neder como vicegobernador resultara victoriosa con más del 70% de los votos, ambos participaron en una nueva edición de Libertad de Opinión y contaron que asumirán la responsabilidad de continuar con un proyecto de gestión basado en la participación, el diálogo y el desarrollo provincial, heredando y profundizando el proyecto político iniciado por Gerardo Zamora.

Carlos Silva Neder, vicegobernador electo, destacó la alta participación ciudadana y la responsabilidad que implica este resultado: “Gracias a Dios fue un día de fiesta cívica en toda la provincia. Los santiagueños y santiagueñas han podido expresar en libertad absoluta su intención de votar. Estamos hablando de un 73% aproximadamente del padrón, que supera la media internacional. Esto nos llena de alegría, orgullo, pero también nos compromete a continuar con la gestión pública, poniendo en la práctica un proyecto político que encabezó Gerardo Zamora y que tanto ha servido a Santiago del Estero, priorizando la educación, la salud, la obra pública y la cercanía del Estado a cada comunidad”.

Por su parte, Elías Suárez señaló que el resultado implica una gran responsabilidad histórica: “Lo que significa es el acompañamiento de los santiagueños en una elección con alta participación, la primera provincia del país en ese sentido. Esto nos carga de responsabilidad y nos compromete a generar las condiciones para continuar trabajando en crecimiento, desarrollo y unidad de todos los santiagueños, siguiendo el camino iniciado por Gerardo Zamora. Nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida y asegurar una provincia ordenada y equilibrada, escuchando a todos los sectores, especialmente a los jóvenes”.

Sobre el contexto nacional y la relación con el gobierno federal, ambos coincidieron en la importancia del diálogo: Silva Neder sostuvo que “el diálogo se da cuando hay dos partes que hablan y se escuchan, y ese es nuestro objetivo: un diálogo real que ponga en valor los intereses de Santiago del Estero, respetando las autonomías provinciales”. Suárez añadió: “Tenemos las mejores expectativas para participar de las convocatorias nacionales, defendiendo los intereses de los santiagueños en el marco de una nación federal. Nuestra provincia siempre se ha hecho escuchar, siguiendo la experiencia y el legado de Gerardo Zamora, y eso seguiremos haciendo, poniendo nuestra voz al servicio de todos los santiagueños”.

Ambos destacaron también el papel de la militancia y la dirigencia en la elección: Suárez señaló que “toda la militancia del Frente Cívico se volcó a explicar el nuevo método de votación y los resultados hablan por sí solos: la provincia con mayor participación positiva del país, un motivo de orgullo y ejemplo de responsabilidad cívica, demostrando que el proyecto iniciado por Gerardo Zamora sigue vigente”. Silva Neder agregó que la ciudadanía ratificó la gestión provincial y buscó que la Legislatura esté conformada por representantes congruentes con la visión de desarrollo del Frente Cívico, asegurando así la continuidad de la senda de progreso iniciada por Gerardo Zamora.

En relación con la organización del gobierno y los primeros pasos de la gestión, Suárez indicó que “estamos pensando en un equipo eficiente y responsable que gestione las políticas en todas las áreas, escuchando a todos los sectores, con especial atención a la juventud, para garantizar un crecimiento ordenado y sostenible, siguiendo la experiencia de coordinación que se aplicó durante los años de Gerardo Zamora”. Silva Neder, en tanto, destacó la importancia de la Legislatura y del federalismo: “En estos seis años procuré que la Legislatura sea la casa del pueblo, trabajando con respeto y escuchando a los legisladores, insertando a Santiago del Estero en el Parlamento del Norte Grande y reclamando federalismo, como lo hizo Gerardo Zamora en su gestión, que es lo que nos une a todas las provincias del norte”.

Con este mensaje, Suárez y Silva Neder remarcan su compromiso de continuar un proyecto que combina experiencia, participación y desarrollo integral, con la mirada puesta en una provincia previsible, inclusiva y abierta al diálogo institucional, consolidando el legado y los logros de Gerardo Zamora.