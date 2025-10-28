Elías Suárez y Carlos Silva Neder visitaron Canal 7 por su 60º aniversario

El gobernador electo y el vicegobernador electo se acercaron a saludar al Lic. Gustavo Ick, director del medio de comunicación.

El gobernador electo de Santiago del Estero, Elías Suárez, y el vicegobernador electo, Carlos Silva Neder, visitaron este martes las instalaciones de Canal 7, en el marco de la celebración por su 60º aniversario. Durante el encuentro, fueron recibidos por el director del canal, Licenciado Gustavo Ick, con quien compartieron un cordial diálogo y recordaron anécdotas vinculadas al medio y su historia en la vida de los santiagueños.

En la visita, Suárez y Silva Neder destacaron el rol que Canal 7 tiene en el crecimiento y desarrollo de Santiago del Estero, así como su importancia como referente informativo, cultural y social a lo largo de seis décadas.

“Estamos aquí para visitar al Licenciado Gustavo Ick porque nos complace mucho que Canal 7 cumpla 60 años de vida y que todos los días le transmita a los santiagueños, no solamente las noticias, sino el crecimiento y el desarrollo de la provincia”, expresó el gobernador electo Elías Suárez.

Además, recordó su vínculo personal con el canal: “De chico tengo recuerdos, pero también de grande, compartiendo desde la política en los distintos aconteceres de la provincia. El canal siempre se acercaba y accedía a poder comunicar y transmitir, no en términos personales, pero sí en base a nuestras propias creencias y convicciones. Anécdotas tengo muchas y muy lindas”.

Por su parte, el vicegobernador electo, Carlos Silva Neder, remarcó la trascendencia de Canal 7 en la vida cotidiana de los santiagueños: “Es un gusto venir aquí a visitar a Gustavo Ick en estos 60 años de Canal 7. El canal sin dudas marca la historia tan rica de Santiago del Estero. Informa, entretiene y nos da a conocer lo que ocurre en el mundo, en Argentina y en Santiago”.

“Me acuerdo cuando en mi pueblo, Brea Pozo, teníamos que orientar bien la antena para poder ver El Chavo del 8. Lo pasaban a las seis de la tarde, algo así, y todavía lo sigo viendo, ojo”, recordó entre risas.

Asimismo, destacó la evolución tecnológica del medio: “Canal 7 marca la historia misma de Santiago del Estero y hoy, con todas las posibilidades de proyección al mundo a través de plataformas virtuales, le da a cualquier santiagueño la posibilidad de seguir la actualidad desde cualquier parte. Son sesenta años y ojalá que sean muchos más, porque Canal 7 es parte de nuestra familia”.

Finalmente, el director de Canal 7, Licenciado Gustavo Ick, agradeció la visita y valoró el gesto de las nuevas autoridades provinciales: “Quiero agradecerles la visita y desearles el mayor de los éxitos en la gestión que va a iniciar el 10 de diciembre por el bien de la provincia y de todos los santiagueños. La verdad, se lo merecen. Son gente bien, que uno conoce hace muchísimos años”.

De esta manera, Canal 7 continúa celebrando su aniversario con visitas institucionales, recuerdos y mensajes de reconocimiento por su trayectoria como medio de comunicación pionero y referente en la provincia.