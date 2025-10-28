Canal 7 y su 60º aniversario: el Dr. Gerardo Zamora visitó los estudios y felicitó al Lic. Gustavo Ick

El máximo mandatario de Santiago del Estero le brindó un cariñoso saludo al director del medio de comunicación y a sus trabajadores.

Hoy 22:20

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, visitó las instalaciones de Canal 7 de Santiago del Estero para saludar a sus trabajadores y al director del medio, Lic. Gustavo Ick, en el marco de los festejos por el 60º aniversario del canal de aire más importante de la provincia.

Durante su recorrida, el mandatario compartió un cálido momento con el personal del canal, recordó anécdotas de sus primeras visitas y destacó la trayectoria de Canal 7 como un pilar fundamental en la historia de la comunicación santiagueña.

En su mensaje, Zamora expresó: “Estoy muy contento de estar aquí. Aprovecho esta visita, no solamente para saludar a su presidente, sino a toda esta gran familia de Canal 7 que me ha visto venir muchas veces. Era muy joven, no recuerdo muy bien, pero allá por el año 90 y pico estuve por primera vez”.

“Hoy me toca estar prácticamente ahora, en los 60 años de Canal 7, así que para mí es una inmensa alegría poder festejar, de alguna manera, junto con todos los santiagueños, junto a este medio de comunicación tan importante. Muchísimas gracias a Canal 7, el mejor de los deseos y muchísimos años más de éxitos”, remarcó.

Por su parte, el Licenciado Gustavo Ick, director del canal, agradeció la presencia del mandatario provincial y el acompañamiento permanente del Gobierno: “Gracias por la visita, por la deferencia de acercarse y acompañarnos en estos 60 años. El mayor de los éxitos en lo que viene”.

La visita del gobernador se enmarca en una serie de actividades y saludos institucionales que distintas autoridades y referentes provinciales realizaron durante la semana, al cumplirse seis décadas de vida de Canal 7, un medio que forma parte esencial de la historia, la identidad y la comunicación de todos los santiagueños.