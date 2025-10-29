Ingresar
El tiempo para este miércoles 29 de octubre en Santiago del Estero: fresco, nublado y con 19ºC de máxima

Se espera una jornada templada y con vientos de direcciones variables.

Hoy 05:54

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana fresca, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector este.

Hacia la tarde, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector noreste rotando al norte hacia la noche y una temperatura máxima que alcanzaría los 19ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves se presentará con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector noreste y una máxima que treparía hasta los 23ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

