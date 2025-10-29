Arrasó Milei: ¿por qué se nos escapó la tortuga (a casi todos)?

La sorpresa del domingo puede haber expresado, entre otras cosas, la distancia entre el mundo real y las herramientas a las que nos aferramos para interpretarlo.

Por Gonzalo Abascal

Para Clarín

Los políticos, digamos mejor la política, como universo con leyes propias, no se presenta como el más innovador, el más entusiasta al momento de abrazar, por ejemplo, los cambios de época que determina la tecnología.

Apegados a sus ritos, a la pluma y a los libros de honor del Congreso, a sus corbatas, sus ambos oscuros, las noticias de ayer en tinta y papel y a su olfato en "el terreno", corren desde atrás, muchas veces sin entender y muchas otras intentando frenar una dinámica que los desconcierta.

En la Argentina, un ejemplo hasta hace poco vigente era la ex presidenta Cristina Kirchner, obsesionada en sus actos con las tapas de los diarios en papel, y hablando de "letras de molde", un formato con un innegable valor simbólico pero que lo digital dejó atrás hace décadas.

En los Estados Unidos -el núcleo de este desacople- son recordados los interrogatorios de los senadores a Mark Zuckerberg, creador de Facebook, y hoy dueño de Meta, en los que la fricción generacional y la posición sobre la tecnología se presentaba como un océano difícil de salvar.

Algo de esto quizás ayude a explicar la sorpresa que provocó el domingo el aplastante triunfo de La Libertad Avanza en gran parte del país, la remontada en la provincia de Buenos Aires y el mediocre papel del kirchnerismo representado por Fuerza Patria.

¿Cómo puede ser que casi nadie haya anticipado el resultado? ¿Cómo fue que las dos mayores fuerzas, incluso el oficialismo con su aura de genios de las redes sociales, quedaran pasmados frente a la realidad? ¿Cómo es que nos manejamos con presunciones tan divorciadas de lo real?

En verdad, deberíamos decir casi todos. En Córdoba, el joven Cristian Buttié, cabeza de una consultora que lleva sus iniciales, sí "la vio". Lo dijo antes del domingo y lo ratificó esta semana. En una encuesta había anticipado un triunfo mileista con el 40.8% de los votos. El conteo final indicó 40.66%. También adelantó la remontada de La Libertad Avanza en la Provincia, y que el porcentaje de votantes sería del 69% del padrón. Fue del 68.19%.

¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue su fórmula?

Antes que nada, con pasión por la política, claro; e inteligencia para leer la actualidad.

Pero sobre todo con una herramienta: internet, la web, la compu...

CB -y seguramente otras consultoras-, trabaja con encuestas hechas con el método CAWI (Computer Assisted Web Interviews), que consiste en cuestionarios aplicados a una muestra de la población elegida según cuotas de sexo, nivel educativo y edad. Se envían por mail, whatsapp o redes sociales. Y se responden de la misma manera.

¿Un ejercicio "virtual" puede ser la mejor manera de acceder a la realidad? Sí, puede. Y la respuesta afirmativa tiene una explicación: internet permite incluir los puntos geográficos más lejanos y todas las capas demográficas. También reduce el sesgo porque las respuestas no tienen un testigo que las condicione, y ofrece un espacio privado que permite mayor honestidad.

Por supuesto, y es una obviedad decirlo, la capacidad al momento de definir las preguntas y analizar los resultados son determinantes.

La pregunta final sería ¿es internet la herramienta óptima para analizar hoy la realidad? La respuesta la brinda la IA: "Internet posibilita una representación más precisa de la realidad social cuando se aplica correctamente, pero no sustituye la realidad misma; es un espejo mejor calibrado, no la fuente de la verdad". ¿Honesta, no?

La sorpresa del domingo puede haber expresado, entre otras cosas, la distancia entre el mundo real y las herramientas a las que nos aferramos para interpretarlo. La discrepancia entre nuestras cabezas y la experiencia diaria de los votantes, causa y consecuencia de una tecnología que no espera.