Crítica de "Together"

Una de las películas de terror más comentadas del año junto a 'Sinners', 'Weapons' y 'Devuélvemela".

Hoy 06:23

Por Desirée de Fez
Para Fotogramas

Presentada como una de las sensaciones de terror del año, 'Together' tiene una muy  buena premisa: Millie (Alison Brie) y Tim (Dave Franco), una pareja de treintañeros, descubren que, cuanto más frágil es su vínculo emocional, más fuerte es su enganche físico. Llevado esto último, sin ánimo de hacer spoiler, al terreno del terror corporal. El primer largo de Michael Shanks tiene un concepto y algunos aciertos a tener en cuenta,  como elegir a un matrimonio real (Brie y Franco están casados) para dar  vida a esa pareja distanciada por mil razones (desgaste, trauma, depresión), pero unida pegajosamente por la piel. Hay una tensión rara e interesantísima en los cuerpos y los rostros de los actores/personajes.

Otro punto fuerte de 'Together' es la abstracción de su clímax físico. Sin embargo, la película de Shanks se queda a medias. El principal motivo es el desequilibrio entre lo dramático y lo fantástico. La solemnidad y la amargura con las que plantea la decadencia de la pareja chocan con la naturaleza delirante de la propuesta. Un delirio al que, por otro lado, le hubiera venido muy bien un poco más de humor. 

TEMAS Cine y Artes Audiovisuales

