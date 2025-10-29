Sydney Sweeney protagonizará el remake del clásico francés El hombre de Río

La actriz estadounidense encabezará una nueva versión del film de 1964, con dirección de Justin Lin y producción de Apple Original Films.

Hoy 06:52

La actriz Sydney Sweeney, reconocida por su papel en Euphoria y nominada al Premio Emmy, protagonizará el remake de El hombre de Río (L’homme de Rio), clásico francés de 1964. La nueva versión será dirigida por Justin Lin, conocido por Rápido y furioso: Tokyo Drift, y producida por Apple Original Films, según informó Deadline.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El proyecto se presenta como una comedia de aventuras que busca ofrecer una reinterpretación moderna de la historia original. La película de Philippe de Broca, protagonizada por Jean-Paul Belmondo y Françoise Dorléac, seguía las peripecias del soldado Adrien Dufourquet, quien llega a París para visitar a su novia Agnès, pero termina envuelto en una persecución internacional tras el secuestro de ella, relacionado con el robo de una estatuilla amazónica. La trama lo lleva desde París hasta Brasil, pasando por Río de Janeiro, Brasilia y la selva amazónica.

Sydney Sweeney

La nueva producción contará con Lin y Kevin Walsh como productores, a través de Perfect Storm Entertainment y The Walsh Company, respectivamente. Sweeney también ejercerá como productora ejecutiva, mientras que el guion estará a cargo de Chase Palmer.

La película marcará una nueva colaboración entre Sweeney, Apple Original Films y Walsh, quienes trabajaron juntos recientemente en el thriller Echo Valley.

Sydney Sweeney