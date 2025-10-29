Quentin Tarantino regresa a la actuación tras tres décadas, en "Only What We Carry"

El reconocido director y guionista estadounidense vuelve a ponerse frente a cámara, 30 años después de su última gran interpretación en From Dusk Till Dawn.

Hoy 06:51

El cineasta Quentin Tarantino, conocido por su inconfundible estilo y por haber elevado al máximo nivel géneros como la blaxploitation, el slasher o el western, volverá a la pantalla grande como actor en la película Only What We Carry, un drama dirigido por el realizador británico Jamie Adams.

A sus 62 años, Tarantino retoma su faceta interpretativa tras haber abandonado su más reciente proyecto como director, The Movie Critic, con el que planeaba cerrar su filmografía como realizador con diez películas. Su nuevo trabajo marcará su regreso más relevante a la actuación desde From Dusk Till Dawn (1996).

La historia de Only What We Carry está ambientada en Francia y se presenta como una reflexión sobre el amor, la pérdida y el coraje necesario para seguir adelante. El elenco incluye a figuras internacionales como Simon Pegg, Sofia Boutella, Charlotte Gainsbourg y Liam Hellmann. Pegg interpretará a Julian Johns, un exprofesor que se reencuentra con una antigua alumna, Charlotte Levant (Boutella), mientras que Tarantino dará vida a John Percy, un viejo amigo de Julian cuya llegada revelará secretos del pasado.

En declaraciones a Deadline, Adams expresó: “Ha sido un sueño para mí hacer una película al estilo de Éric Rohmer en Normandía, y poder hacerlo con un elenco internacional tan talentoso es algo que me llena de gratitud”.

Un regreso frente a cámara

Aunque es mundialmente reconocido por su labor detrás de las cámaras, Tarantino ha tenido cameos memorables en varias de sus películas, como Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Django Unchained. Su última aparición actoral fue un breve cameo en Once Upon a Time in... Hollywood (2019), además de su participación como narrador en la serie Super Pumped: The Battle for Uber (2022).

A la espera del que podría ser su último filme como director, Only What We Carry representa una nueva etapa para Tarantino, quien parece decidido a explorar con mayor profundidad su faceta actoral, manteniendo intacta su conexión con el cine, ya sea detrás o delante de la cámara.