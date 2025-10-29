Ana de Armas sorprendió con un look deportivo tras su ruptura con Tom Cruise

La actriz cubana fue vista en Los Ángeles luego de su reciente ruptura con el actor estadounidense, mostrando una imagen relajada y en plena actividad física.

Hoy 06:58

La actriz Ana de Armas fue fotografiada en el centro de Los Ángeles luego de una intensa jornada de entrenamiento, marcando su primera aparición pública tras su separación de Tom Cruise. La pareja había iniciado su romance en febrero de este año, pero según informó el diario británico The Sun, decidieron tomar caminos separados al considerar que “se llevan mejor como amigos”.

“Tom y Ana la pasaron bien juntos, pero su tiempo como pareja llegó a su fin”, señaló una fuente cercana a ambos.

Durante su salida, la intérprete de Blonde lució un outfit deportivo ideal para el clima cálido de la ciudad: un top gris, calzas negras y lentes de sol oscuros, con un estilo cómodo y natural.

Con una actitud tranquila y enfocada en su bienestar, Ana de Armas parece haber encontrado en el ejercicio físico una manera de superar esta nueva etapa personal, priorizando su salud y equilibrio tras la ruptura.