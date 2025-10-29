Un médico de Añatuya acusa a una de sus hijas de haberlo engañado para retirar sus ahorros en dólares

El profesional santiagueño acusa a una de sus hijas de haberlo engañado para sustraer dinero y de haberlo mantenido internado sin su consentimiento en Rosario. La Justicia investiga los hechos.

Un médico de 82 años, con propiedades en Mar del Plata, Rosario, Buenos Aires y Añatuya, denunció ante la Justicia de Santiago del Estero que una de sus hijas le habría sustraído cuatro cajas de seguridad con dólares de dos entidades bancarias. El caso es investigado por los fiscales Ezequiel Bustamante y Alejandra Sobrero, y también cuenta con actuaciones en el Juzgado Civil a cargo de Álvaro Mansilla.

Según consta en el expediente, a mediados de este año el profesional envió audios a sus allegados en los que relató que fue convencido por una de sus hijas para retirar el dinero ante el supuesto riesgo de un “corralito financiero”. Posteriormente, el hombre afirmó haber sido trasladado a Rosario bajo el pretexto de una rehabilitación, donde permaneció internado sin acceso a sus ahorros.

“Me escondían las llaves de mi oficina. Me decían que estaba viejo. Un día desperté en Rosario sin la bolsa donde tenía mis dólares. Nunca más volvieron a visitarme mientras estuve internado”, habría declarado ante la Justicia.

El médico logró el alta médica tras más de dos meses de internación, con la ayuda de su actual pareja y una abogada. De regreso en Añatuya, su defensa solicitó una medida cautelar ante el Juzgado Civil para mantener distancia con una de sus hijas.

El profesional, que se formó en Estados Unidos y es propietario de una clínica en Añatuya, ahora se moviliza con muletas y utiliza una camioneta Alaskan. Con el patrocinio del abogado Juan Manuel Sguario, presentó una denuncia penal ante la fiscal Sobrero, en la que acusó a su hija de privación ilegítima de la libertad y amenazas.

Recientemente, el médico cambió de representación legal y designó al abogado Esteban Martínez, quien señaló que “en breve habrá novedades en la causa”. Por su parte, la hija denunciada cuenta con la defensa de Andrea Darwich, quien también anticipó que el proceso continúa en marcha.

El conflicto familiar se centra en dos aspectos principales: la administración de una clínica en Añatuya y la intención del médico de contraer matrimonio con su actual pareja, de 81 años, con quien convive hace 15 años.

Durante su internación en Rosario, el profesional envió audios y mensajes a conocidos solicitando ayuda, lo que llevó a médicos del establecimiento privado a alertar a la Justicia de Añatuya. En su presentación, el denunciante afirmó haber sido “trasladado dormido y contra su voluntad” desde Santiago del Estero.

El 14 de agosto, la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, ordenó la intervención urgente del Ministerio Público Fiscal. Desde entonces, los fiscales Bustamante y Sobrero analizan los más de 60 días de presunta privación de libertad e investigan las circunstancias del traslado e internación, para determinar quién autorizó su ingreso y qué ocurrió durante ese período.