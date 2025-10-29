Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama.

Hoy 08:20

El licenciado Osvaldo Granados analizó la situación económica actual en su columna de este miércoles para Radio Panorama, donde afirmó que “el dólar está mejor en el techo de la banda, sino la competitividad sería muy pobre”.

Granados recordó que “hace 40 días había un desequilibrio total”, marcado por la incertidumbre previa a las elecciones legislativas del 26. “Todos querían cubrirse en dólares, y frente a esto el Gobierno emitió un bono en pesos atado al dólar oficial. Ese bono vence esta semana y ahora hay que pagarlo: eran el equivalente a 2.829 millones de dólares y esta semana se están pagando 4 billones de pesos, parte de los cuales se vuelcan nuevamente al mercado cambiario”, explicó.

El analista señaló que este pago es una de las razones por las cuales el tipo de cambio sigue en movimiento, y agregó que “la industria está pidiendo ampliar el techo de la banda cambiaria”. Según destacó, el sector considera que un dólar a $1.500 resulta adecuado, “mejor en el techo que en el piso de la banda, porque de lo contrario la competitividad sería muy pobre”.

Además, mencionó que en los últimos meses las autoridades se mostraron reacias a comprar dólares para las reservas, al entender que “deben adquirirse con pesos, lo cual podría trasladarse a precios”.

En cuanto al rumbo económico, Granados indicó que “esto se arregla con reformas -impositiva, laboral- y no con una devaluación”. Según sostuvo, “desde el Gobierno se transmite ese mensaje a los empresarios, mientras que desde el exterior esperan que el PRO y algunos gobernadores se sumen a las reformas”.

Finalmente, resumió el momento político y económico del país con una metáfora: “Con las elecciones se llegó a la base de la montaña, pero ahora hay que subirla”.