Policiales

Violento asalto bajo la modalidad “piraña” en avenida Núñez del Prado: usaron un celular como carnada

El hecho ocurrió frente al Hipódromo. Dos jóvenes que circulaban en moto cayeron en la trampa y fueron abordados por un grupo que lograron quitarles algunas pertenencias. Las imágenes del momento.

Hoy 09:17

Un grupo de delincuentes protagonizó un violento asalto bajo la modalidad “piraña” en la avenida Núñez del Prado, frente al Hipódromo de Santiago del Estero.

El hecho ocurrió durante la noche del martes, cuando dos amigos que circulaban en moto advirtieron un celular tirado sobre el asfalto. El acompañante, creyendo haber tenido suerte, bajó entusiasmado para recogerlo sin imaginar que se trataba de una trampa.

En cuestión de segundos, cuatro delincuentes salieron de entre los pastizales y corrieron hacia ellos. El joven fue rodeado y despojado de algunas de sus pertenencias mientras su amigo, aún sobre la moto, intentaba pedir auxilio desesperadamente.

Según testigos, un automovilista que pasaba por el lugar advirtió la escena y decidió intervenir: se frenó bruscamente, tocó bocina y logró ahuyentar a los ladrones, que escaparon hacia un descampado.

La víctima, en shock pero afortunadamente sin heridas, realizó la denuncia en la Comisaría 49. La Policía ya habría identificado a los autores del ataque, que serían del barrio Tarapaya.

Ante este hecho, las autoridades instan a la población a extremar las precauciones y evitar detenerse ante objetos sospechosos en la vía pública.

