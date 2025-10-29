Lourdes Fernández reveló por qué estaba en la casa de su ex cuando la encontró la Policía: “Fue su cumpleaños”

El caso continúa bajo investigación, mientras García Gómez permanece detenido tras el rechazo a su pedido de excarcelación.

Lourdes Fernández rompió el silencio y contó qué hacía en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, cuando fue hallada por la Policía la semana pasada, luego de que su madre realizara una denuncia por su paradero.

Durante una transmisión en vivo por Instagram con Fabiana Cantilo, la cantante brindó detalles del episodio y habló sobre su actual situación emocional. En ese diálogo, confirmó que hace tiempo está separada de García Gómez, pero que la noche en que fue encontrada había ido a su casa porque era su cumpleaños.

Cuando Cantilo le preguntó: “¿Y qué hacías en el cuarto del señor?”, Lourdes respondió sin rodeos: “Fue su cumpleaños”. Luego relató que esa noche comenzó a sentirse mal y tuvo fiebre alta, lo que la llevó a quedarse en el lugar: “El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no pude levantarme, me quedé dormida dos días con mucha fiebre”, explicó.

La artista también contó que tomó whisky con Leandro y que al despertarse se dio cuenta de que tenía anginas. “El lunes tenía que trabajar, pero lo suspendí”, agregó. Ante las preguntas de Cantilo, aseguró que su exnovio compró los remedios, aunque aclaró que ella estaba “inconsciente por la fiebre”.

En otro tramo del vivo, Fabiana le preguntó directamente si García Gómez la había vuelto a agredir. “¿Te pegaba el señor? ¿Te volvió a pegar? ¿Me lo jurás por Dios?”, insistió. Lourdes respondió: “No volvió. Te lo juro por Dios, por mis cuerdas vocales. Por eso realmente estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación”.

Días atrás, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) había determinado que la ex Bandana atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad, con indicadores de manipulación psicológica por parte de su expareja.

El caso continúa bajo investigación, mientras García Gómez permanece detenido tras el rechazo a su pedido de excarcelación.