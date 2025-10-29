Por falta de respuestas a pedido salarial, la UTA Azul haría un paro de colectivos este viernes

La medida de fuerza se concretaría si los empresarios no atienden el pedido de recomposición salarial. Este jueves habrá una audiencia en la Secretaría de Trabajo.
El secretario general de la UTA Azul, Eduardo Palma, adelantó que este viernes 31 de octubre las líneas urbanas e interurbanas podrían realizar un paro de actividades ante la falta de respuestas al pedido de incremento y actualización salarial.
Palma precisó que el martes tuvieron una audiencia en la Secretaría de Trabajo, aunque la ausencia de los empresarios imposibilitó acercar a las partes y encontrar una posible solución al reclamo salarial.
“La audiencia pasó a cuarto intermedio para este jueves 30 y en el caso de que no tengamos una solución vamos a una medida de fuerza el viernes, a partir de las 00 hs, por tiempo indeterminado”, aseguró Palma sobre el paro de actividades que de realizarse afectará a las líneas de colectivos urbanas e interurbanas.
El titular de la UTA Azul sostuvo que los empresarios argumentan que no pueden afrontar incrementos salariales por la crisis del sector y reconoció que “el último aumento fue otorgado hace poco más de dos meses”.