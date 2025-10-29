Jorge Mukdise saludó a Canal 7 en su 60° aniversario: “Gracias por acompañar a los santiagueños”

El intendente de Termas de Río Hondo envió un cálido mensaje al canal, destacando seis décadas de trabajo, compromiso y servicio a la comunidad.

28/10/2025

El intendente de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, se sumó a los saludos por el 60° aniversario de Canal 7 Santiago del Estero, y envió un mensaje de reconocimiento al medio provincial, al Lic. Gustavo Ick, director del canal, y a todo el equipo que lo integra.

“Quiero saludar a Canal 7 Santiago del Estero, al Licenciado Gustavo Ick y a todo el equipo que hace la televisión de los santiagueños desde hace 60 años. Un muy feliz cumpleaños. Gracias por informarnos, entretenernos y por llevar a cada hogar las imágenes que la sociedad santiagueña necesita. Por muchos años más”, expresó el jefe comunal.

Mukdise resaltó el papel que el canal desempeñó a lo largo de los años como un referente de comunicación y servicio público, acompañando los grandes acontecimientos de la historia provincial y nacional, y manteniendo un vínculo permanente con las comunidades del interior.