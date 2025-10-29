Ingresar
Georgina Barbarossa envió un afectuoso saludo a Canal 7 por su cumpleaños número 60

La reconocida conductora de Telefe se sumó a las celebraciones por las seis décadas del canal santiagueño y envió un cálido mensaje a todo el equipo y a la audiencia.

28/10/2025

En el marco de los 60 años de Canal 7 Santiago del Estero, la actriz y conductora de televisión Georgina Barbarossa se sumó a los saludos de figuras nacionales que celebran el aniversario del canal.

A través de un video, la artista expresó su afecto hacia el canal y su público: “Feliz cumpleaños, Canal 7. Son solo 60 años. A toda la gente de Santiago del Estero les estamos mandando un beso enorme. Que lo pasen brutal y festejen todo el éxito de Canal 7”, dijo con su habitual simpatía.

La figura de Telefe destacó la trayectoria del canal santiagueño, que durante seis décadas se consolidó como una referencia en la comunicación regional, con programación informativa, cultural y de entretenimiento que refleja la identidad y la realidad de los santiagueños.

Con su mensaje, Barbarossa se sumó a la extensa lista de personalidades y autoridades que hicieron llegar su reconocimiento a Canal 7 Santiago del Estero y a su director, el Lic. Gustavo Ick, en una fecha que celebra no solo un aniversario institucional, sino también una historia de trabajo, compromiso y cercanía con la audiencia.

