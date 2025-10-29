Racing enfrenta a Flamengo con la ilusión de alcanzar el pase a la final de la Copa Libertadores

La Academia se presenta en casa ante el Mengao, tras el 1-0 en contra en la primera semifinal en el Maracaná.

Hoy 09:27

Racing Club se juega esta noche una verdadera final anticipada. El conjunto dirigido por Gustavo Costas recibirá a Flamengo por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores de América, con la obligación de revertir el 1-0 en contra sufrido en el Maracaná. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje de Piero Maza y transmisión de Canal 7 de Santiago del Estero.

El ganador avanzará a la gran final de la Copa Libertadores, programada —por ahora— en Lima, donde esperará al vencedor de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito, con ventaja de tres goles para los ecuatorianos.

La Academia llega con ilusión y convicción al duelo más importante de su historia reciente. Después de 58 años, el club de Avellaneda busca regresar a una final continental, algo que solo logró en 1967, cuando se consagró campeón del certamen.

“Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo la Academia, carajo”, fueron las palabras que se filtraron en un audio motivacional del propio Costas, que busca encender el ánimo de un Cilindro que promete ser una caldera.

Racing llega al encuentro sin haber tenido acción oficial el fin de semana, debido a las elecciones legislativas. Sin embargo, las noticias no fueron todas buenas: Santiago Sosa quedó descartado tras sufrir una fractura en el seno maxilar derecho, producto de un choque accidental con Marcos Rojo, y deberá ser operado.

A pesar de la baja, el equipo confía en su solidez y en el respaldo de su gente para revertir la historia. En la ida, la Academia estuvo muy cerca de traerse un empate gracias a las intervenciones de Facundo Cambeses, pero un gol agónico del Fla marcó la diferencia mínima.

Del otro lado, el Mengao intentará sellar su clasificación a su cuarta final de Libertadores en los últimos siete años. El conjunto carioca, que perdió el sábado ante Fortaleza por el Brasileirao, llega con algunos titulares tocados y una ausencia clave: Pedro, su goleador, quedó marginado por una fractura en el antebrazo.

Aun así, el elenco brasileño mantiene una fortaleza defensiva notable: solo recibió cinco goles en toda la Copa, un muro que Racing deberá romper para ilusionarse con la remontada.