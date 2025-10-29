Ingresar
En vivo: Racing enfrenta a Flamengo con la ilusión de alcanzar el pase a la final de la Copa Libertadores

La Academia se presenta en casa ante el Mengao, tras el 1-0 en contra en la primera semifinal en el Maracaná.

Hoy 21:36

Racing Club se juega esta noche una verdadera final anticipada. El conjunto dirigido por Gustavo Costas recibirá a Flamengo por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores de América, con la obligación de revertir el 1-0 en contra sufrido en el Maracaná. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje de Piero Maza y transmisión de Canal 7 de Santiago del Estero.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO Telefe - Fox Sports

