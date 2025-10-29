El Parque de la Paz conmemorará el Día de los Santos Difuntos con una misa presidida por el padre Cueva

La ceremonia se realizará en un marco de recogimiento y oración, en homenaje a todos aquellos que ya partieron.

El Parque de la Paz se prepara para conmemorar el Día de los Santos Difuntos con una misa que tendrá lugar el domingo 2 de noviembre a las 9:00 horas, presidida por el padre Juliàn Cueva. La ceremonia se realizará en un marco de recogimiento y oración, en homenaje a todos aquellos que ya partieron.

Desde la organización informaron que ambos estacionamientos estarán habilitados y que se contará con la presencia del personal de Tránsito, que colaborará en el ordenamiento vehicular para facilitar el acceso y la circulación durante la jornada.

Además, el cementerio permanecerá abierto en horario corrido tanto el sábado como el domingo, para permitir que las familias puedan acercarse a visitar a sus seres queridos y participar de las distintas actividades religiosas previstas.

El Día de los Santos Difuntos es una fecha de gran significado espiritual para la comunidad santiagueña, que cada año se reúne en los cementerios de la provincia para rendir homenaje, dejar ofrendas florales y elevar oraciones por sus seres amados.