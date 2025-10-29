Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 OCT 2025 | 14º
X
Locales

El Parque de la Paz conmemorará el Día de los Santos Difuntos con una misa presidida por el padre Cueva

La ceremonia se realizará en un marco de recogimiento y oración, en homenaje a todos aquellos que ya partieron.

Hoy 11:51

El Parque de la Paz se prepara para conmemorar el Día de los Santos Difuntos con una misa que tendrá lugar el domingo 2 de noviembre a las 9:00 horas, presidida por el padre Juliàn Cueva. La ceremonia se realizará en un marco de recogimiento y oración, en homenaje a todos aquellos que ya partieron.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la organización informaron que ambos estacionamientos estarán habilitados y que se contará con la presencia del personal de Tránsito, que colaborará en el ordenamiento vehicular para facilitar el acceso y la circulación durante la jornada.

Además, el cementerio permanecerá abierto en horario corrido tanto el sábado como el domingo, para permitir que las familias puedan acercarse a visitar a sus seres queridos y participar de las distintas actividades religiosas previstas.

El Día de los Santos Difuntos es una fecha de gran significado espiritual para la comunidad santiagueña, que cada año se reúne en los cementerios de la provincia para rendir homenaje, dejar ofrendas florales y elevar oraciones por sus seres amados.

TEMAS Cementerio Privado Parque de la Paz Día de los Fieles Difuntos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este miércoles 29 de octubre en Santiago del Estero: fresco, nublado y con 19ºC de máxima
  2. 2. Un médico de Añatuya acusa a una de sus hijas de haberlo engañado para retirar sus ahorros en dólares
  3. 3. Canal 7 y su 60º aniversario: el Dr. Gerardo Zamora visitó los estudios y felicitó al Lic. Gustavo Ick
  4. 4. Carta a Dibu Milei: ¡el espíritu de Qatar!
  5. 5. Ana de Armas sorprendió con un look deportivo tras su ruptura con Tom Cruise
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT