Tras la masacre en Río de Janeiro, Lula convocó a sus ministros

Evaluarán la situación tras el megaoperativo. El mandatario llegó a Brasilia por la noche tras un viaje a Malasia, donde compartió un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hoy 10:27

El presidente del país, Lula da Silva, convocó a sus ministros para evaluar la situación en Río tras la megaoperación. El mandatario llegó a Brasilia por la noche tras un viaje a Malasia, donde compartió un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lula se reunirá con el vicepresidente Geraldo Alckmin y varios ministros, como Rui Costa, jefe de Gabinete, y Gleisi Hoffmann, de Relaciones Institucionales.

Alckmin ya presidió una reunión de emergencia para analizar la crisis, a la que asistieron varios funcionarios, así como autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Tras el encuentro, el Palacio de Planalto informó que Rui Costa “contactó al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, y le comunicó la disponibilidad de plazas en prisiones federales para recibir a presos de grupos criminales que actualmente cumplen condena en unidades del sistema penitenciario de Río de Janeiro, con el objetivo de trasladarlos a centros de máxima seguridad”.

Previamente, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, descartó, por el momento, el Decreto de Garantía de Ley y Orden, es decir, el envío de tropas federales para garantizar la seguridad y el orden.