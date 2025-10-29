Una mujer denunció en la policía que su hija fue manoseada por un compañero de aula

La madre de la víctima se presentó en sede policial para radicar una denuncia. El acusado ya está identificado. La fiscal solicitará varias medidas, adelantaron.

Hoy 10:32

Una denuncia por un presunto delito de instancia privada ha puesto en alerta a las autoridades educativas de una localidad del interior, luego de que una madre acudiera a la Policía para dar a conocer que su hija, de 14 años, había sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un compañero de curso en el ámbito escolar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la denuncia, la adolescente había revelado que no deseaba regresar a clases debido a la conducta inapropiada y abusiva de un compañero, quien, según las declaraciones de la víctima, le tocaba sus partes íntimas en varias ocasiones dentro del establecimiento educativo.

Además, el agresor le habría solicitado fotos de contenido sexual explícito, lo que aumentó la preocupación de la madre por la seguridad emocional y física de su hija, según pudo saber este medio.

La denuncia fue presentada en la comisaría local, y tras los hechos relatados, se activaron los protocolos establecidos para casos de abuso, especialmente cuando involucran a menores.

La Fiscalía de turno, encabezada por la Dra. Torres, tomó la intervención inmediatamente, ordenando una serie de medidas preventivas y de protección para la adolescente.

Las autoridades también comenzaron con la recolección de pruebas, entre ellas el testimonio de la víctima y posibles declaraciones de otros estudiantes o personal docente que pudieran haber sido testigos de la situación.

Además, se activaron los protocolos de intervención para brindar apoyo psicológico tanto a la víctima como a su familia, con el fin de mitigar el impacto emocional de la situación.