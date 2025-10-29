Juana Repetto compartió su preocupación por la evolución de su embarazo y reveló posibles complicaciones

A través de una historia en Instagram, Repetto explicó que todavía hay incertidumbre sobre la evolución de su gestación.

La actriz e influencer Juana Repetto se mostró preocupada por el desarrollo de su embarazo, tras detectar algunos factores que podrían generar complicaciones en los próximos meses. A través de una historia en Instagram, Repetto explicó que todavía hay incertidumbre sobre la evolución de su gestación.

“Son cosas que hay que esperar. Nada está dicho. El tema es que el cuello del útero no se siga cortando, eso es estar tranquilos y esperar”, explicó la actriz, quien espera su tercer hijo, Timoteo.

La preocupación principal de Repetto radica en la ubicación de la placenta, un detalle que podría requerir atención en el tercer trimestre. “El tema es la posición de la placenta, que todavía tiene tiempo de moverse. Si no se moviera, bueno, ahí habría que preocuparse, o mejor dicho, ocuparse”, comentó.

La actriz contó que se enteró de esta situación durante un control médico reciente, que le generó cierta angustia. “Ayer salí bastante angustiada, porque uno quiere que esté todo bien, que el bebé esté de cabeza, que todo esté en su lugar y que el embarazo siga su curso normal. En este caso no sucede”, relató.

Pese a esto, Repetto aclaró que el embarazo continúa normalmente y que, por el momento, no hay riesgos graves, sino precaución y seguimiento más cercano. “No hay nada que hoy sea un riesgo, ni grave, ni de que preocuparse. Entonces hay que ocuparse y seguir el embarazo más de cerca. Se los quería compartir porque están ahí atentas y agradecerles también por eso”, cerró.