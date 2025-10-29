Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: avanza la selección del jurado popular

El proceso judicial entró en su segundo día, con la atención centrada en elegir a los 12 ciudadanos que evaluarán las pruebas y testimonios de los acusados.

Hoy 10:45

Este miércoles, en el Centro de Convenciones Gala, los siete imputados —César Sena, sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y cuatro colaboradores— permanecen presentes mientras fiscales y defensores continúan con los interrogatorios a los potenciales jurados.

La selección del jurado es una etapa fundamental: los candidatos son interrogados individualmente para descartar cualquier prejuicio o vínculo con las partes, garantizando así la imparcialidad de los 12 ciudadanos que decidirán el futuro de los acusados. Además, se elegirán seis suplentes.

El procedimiento, que implica evaluar a 168 ciudadanos chaqueños preseleccionados, podría extenderse hasta finalizar la jornada de hoy o incluso mañana.

Una vez conformado el jurado, comenzará la presentación de pruebas y testimonios, donde se analizará el rol de cada imputado en el crimen de Cecilia Strzyzowski, marcando el próximo paso del juicio.