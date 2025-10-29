OpenAI da un giro histórico y se convierte en sociedad de beneficio público

La compañía detrás de ChatGPT logró un acuerdo clave que le permite generar ingresos y mantener su misión de desarrollo de inteligencia artificial responsable.

Hoy 10:52

OpenAI, fundada en 2015 como organización sin fines de lucro, dio un paso trascendental al anunciar su conversión en sociedad de beneficio público, un estatus que le permitirá ganar dinero sin perder de vista sus objetivos éticos y sociales.

Según explicaron desde la empresa, esta reestructuración se da tras un acuerdo estratégico con Microsoft, su principal socio en la computación en la nube y la inteligencia artificial. Con ello, OpenAI alcanza una valoración de 500.000 millones de dólares y obtiene libertad para desarrollar negocios con mayor flexibilidad, manteniendo al mismo tiempo su compromiso con la investigación responsable.

Hasta ahora, OpenAI operaba bajo un modelo dual: la organización sin fines de lucro controlaba una filial con ánimo de lucro, que a su vez recibía inversiones externas para cubrir los altos costos de potencia computacional y talento especializado. Este esquema le permitió financiar proyectos como ChatGPT Plus y otros desarrollos avanzados de IA, aunque imponía limitaciones en la expansión de sus operaciones.

Con la nueva estructura de sociedad de beneficio público, OpenAI busca equilibrar la rentabilidad con su misión de investigación ética en inteligencia artificial, asegurando que sus avances tecnológicos beneficien a la sociedad mientras se sostienen financieramente.