La gratitud: más que una emoción, una herramienta científica para mejorar la salud y la vida

Estudios recientes muestran que agradecer no solo eleva el ánimo, sino que también impacta positivamente en el cerebro, el cuerpo y las relaciones sociales.

Hoy 10:59

La gratitud está dejando de ser vista como una simple cortesía o moda pasajera y se consolida como una práctica respaldada por la ciencia para fortalecer el bienestar físico, psicológico y social. Investigaciones de la Universidad de California, Davis, y la Universidad de Miami revelan que quienes practican la gratitud con regularidad presentan menos síntomas de depresión y ansiedad, mejor calidad de sueño y menor inflamación corporal.

Las neurociencias demuestran que la gratitud activa el sistema de recompensa, liberando dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados a la motivación, la satisfacción y la felicidad. Además:

Fortalece la corteza prefrontal , vinculada al control de emociones.

, vinculada al control de emociones. Incrementa la conexión entre áreas cerebrales asociadas a la empatía y cooperación.

asociadas a la empatía y cooperación. Disminuye la actividad de la amígdala, reduciendo estrés y ansiedad.

La gratitud también favorece la salud cardiovascular. Según el American Journal of Cardiology, pacientes que realizan ejercicios de gratitud presentan menor presión arterial y mejor recuperación tras procedimientos cardíacos.

Cómo incorporar la gratitud a la rutina

Escribir tres cosas por las que uno se siente agradecido cada día.

cada día. Expresarlo directamente a otra persona.

a otra persona. Tomar una pausa breve al final del día para reconocer los momentos positivos.

Estos hábitos generan un círculo virtuoso, que se traduce en más energía, mejor descanso y una visión más optimista de la vida.

Cuando se expresa hacia otros, la gratitud fortalece la confianza, mejora la comunicación y construye relaciones sólidas. Equipos de trabajo que la practican son más creativos, resilientes y cohesionados. Además, reduce conflictos y fomenta ambientes colaborativos, demostrando que esta práctica tiene efectos que trascienden lo individual.

En suma, cultivar la gratitud no solo mejora la salud y el ánimo, sino que también enriquece la vida social y profesional, transformándose en una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos del día a día.