EDESE informó cortes programados para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Energía de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 11:25

Para poder efectuar obras en las redes y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Jueves 30 de octubre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte de la ciudad de La Banda (sobre Ruta Prov. N° 51 entre ruta 1 y 34) y a las localidades de Tinajerayoj, Saldivar y Santa Justina (dpto. Moreno); de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Pampa Muyoj (dpto. Capital); de 09:30 a 12:30 hs afectando a los barrios Santa Lucia, Villa del Carmen 2° y 4° Ampliación de la ciudad Capital; de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Añatuya (barrios Platense, zona Fundación Margarita Barrientos); de 11:00 a 14:00 hs afectando a la localidad de Maco (por sobre Camino del Medio) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte del barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad Capital (sobre Ruta Nac. N° 9 km 1143 -1144).

Viernes 31 de octubre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Aeropuerto, Aeropuerto 1°Ampliación y Lomas del Golf de la ciudad Capital y a las localidades de Saldivar y Santa Justina (dpto. Moreno); de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad Maquito (barrio El Tatú); de 09:30 a 12:30 hs afectando a los barrios Bosco 1 y 3, Juan Felipe Ibarra y General Paz de la ciudad Capital; de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de Tintina y sus zonas rurales aledañas; de 11:00 a 14:00 hs afectando a parte de la ciudad de Campo Gallo (barrios Rivas Jordan, Eva Peron, Obras, Provipo, Alberdi, Mailín y Sur); de 12:00 a 15:00 hs afectando a la ciudad de Malbran; de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte de la ciudad de Campo Gallo (barrios Centro, Cabeza, Maderas Duras, 1° de Abril y Arenal); de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte de la ciudad de Fernández (barrios Campini, Belgrano y Bicentenario) y de 14:30 a 17:30 hs afectando a parte de la ciudad de Frías (barrios Almirante Brown, Tiro Federal, 40 Viviendas, El Remansito y Puesto Camionero de ruta 157).