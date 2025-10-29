El fresquete sorprende a los santiagueños en plena primavera: ¿hasta cuándo seguirá?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cambios para los próximos días. ¿Guardamos las camperas?

Hoy 11:33

Los santiagueños comenzaron la jornada de este miércoles con un inesperado fresco en plena primavera. El termómetro marcó una mínima de 10 grados y la máxima se espera en 20ºC, con un cielo mayormente nublado y vientos del sureste que mantienen la sensación de frío en la Madre de Ciudades.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este descenso de temperatura no se prolongará demasiado. Para mañana jueves se prevé un leve ascenso: la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 23ºC. Eso sí, el cielo continuará mayormente nublado.

El viernes llegará la vuelta del sol, con una máxima que podrían trepar hasta los 30ºC. Durante el fin de semana, se espera un clima agradable, con temperaturas que podrían alcanzar los 31 grados. No obstante, el SMN advierte que el sábado por la tarde y noche podrían registrarse algunos chaparrones aislados.

Pronóstico extendido

En definitiva, el golpe de frío sorprenderá por unas horas más, pero la primavera santiagueña se impondrá rápidamente con temperaturas más cálidas y jornadas soleadas hacia el fin de semana.