Elecciones en River: cinco candidatos buscan suceder a Brito y marcar el rumbo del club

El sábado 1° de noviembre, los socios de River elegirán en el Monumental al nuevo presidente. Di Carlo parte como favorito, pero Lunati, Trillo, Kiper y Belli también buscan quedarse con la conducción millonaria.

Hoy 11:40

El cierre del año en Núñez llega con un clima político intenso. En medio de la crisis deportiva del equipo de Marcelo Gallardo, el sábado 1° de noviembre de 2025, de 10 a 20 horas, el Estadio Monumental será sede de los comicios que definirán al nuevo presidente de River Plate por los próximos cuatro años. Serán cinco las listas que competirán para suceder a Jorge Brito, en una elección que promete alto nivel de participación.

El principal favorito es Stefano Di Carlo, actual Secretario General del club y figura del oficialismo. Con apenas 36 años, el dirigente busca garantizar la continuidad del proyecto D’Onofrio-Brito a través del Frente Filosofía River. Nieto y bisnieto de antiguos directivos, propone mantener a Gallardo como DT, avanzar con el techado del Monumental y reforzar la estructura administrativa del club. Lo acompañan Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel, Mariano Taratutty y Clara D’Onofrio.

Por su parte, el exárbitro Pablo Lunati, de 58 años, se lanza por primera vez a la política del club con el Frente Lunati. Fiel a su estilo frontal, prometió apoyar a Gallardo pero sin garantías: “Si no le encuentra la vuelta, tendrá que dar un paso al costado”, afirmó. Su propuesta apunta a devolverle “identidad futbolera” a River, junto a Santiago Roca, Claudio Baumgarten y Bianca Lauría en su fórmula.

Otro de los aspirantes es Carlos Trillo, reconocido por ser el impulsor de las estatuas de Ángel Labruna y Marcelo Gallardo. El cirujano plástico vuelve a presentarse tras el segundo puesto en 2021, encabezando el Frente River Somos Todos. Busca fortalecer el vínculo entre la dirigencia y las glorias del club, y plantea la creación de una Secretaría Técnica para la planificación deportiva.

El abogado Daniel Kiper, candidato del Frente River Campeón Deportivo y Social, propone un modelo alternativo, centrado en recuperar la gloria deportiva y limitar la injerencia empresarial. Quiere retener a las figuras de inferiores, realizar nuevas obras en el Monumental y comprar terrenos adyacentes. Su lista incluye a Claudio Piñeiro, Erika Bedners y Adelina Verdicchio.

Finalmente, Luis Belli, de 39 años, lidera el Frente River Primero. Exvicepresidente del club, propone más transparencia económica, reformas en la política de abonos y obras ambiciosas como el Polideportivo “Gabriela Sabatini” y el techado del estadio sin usar fondos del club. Además, impulsa la vuelta del público visitante y el fortalecimiento del fútbol femenino.