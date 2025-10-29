Elecciones en River: cinco candidatos buscan suceder a Brito y marcar el rumbo del club

El sábado 1° de noviembre, los socios de River elegirán en el Monumental al nuevo presidente. Di Carlo parte como favorito, pero Lunati, Trillo, Kiper y Belli también buscan quedarse con la conducción millonaria.
El cierre del año en Núñez llega con un clima político intenso. En medio de la crisis deportiva del equipo de Marcelo Gallardo, el sábado 1° de noviembre de 2025, de 10 a 20 horas, el Estadio Monumental será sede de los comicios que definirán al nuevo presidente de River Plate por los próximos cuatro años. Serán cinco las listas que competirán para suceder a Jorge Brito, en una elección que promete alto nivel de participación.
El principal favorito es Stefano Di Carlo, actual Secretario General del club y figura del oficialismo. Con apenas 36 años, el dirigente busca garantizar la continuidad del proyecto D’Onofrio-Brito a través del Frente Filosofía River. Nieto y bisnieto de antiguos directivos, propone mantener a Gallardo como DT, avanzar con el techado del Monumental y reforzar la estructura administrativa del club. Lo acompañan Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel, Mariano Taratutty y Clara D’Onofrio.
Por su parte, el exárbitro Pablo Lunati, de 58 años, se lanza por primera vez a la política del club con el Frente Lunati. Fiel a su estilo frontal, prometió apoyar a Gallardo pero sin garantías: “Si no le encuentra la vuelta, tendrá que dar un paso al costado”, afirmó. Su propuesta apunta a devolverle “identidad futbolera” a River, junto a Santiago Roca, Claudio Baumgarten y Bianca Lauría en su fórmula.
Otro de los aspirantes es Carlos Trillo, reconocido por ser el impulsor de las estatuas de Ángel Labruna y Marcelo Gallardo. El cirujano plástico vuelve a presentarse tras el segundo puesto en 2021, encabezando el Frente River Somos Todos. Busca fortalecer el vínculo entre la dirigencia y las glorias del club, y plantea la creación de una Secretaría Técnica para la planificación deportiva.
El abogado Daniel Kiper, candidato del Frente River Campeón Deportivo y Social, propone un modelo alternativo, centrado en recuperar la gloria deportiva y limitar la injerencia empresarial. Quiere retener a las figuras de inferiores, realizar nuevas obras en el Monumental y comprar terrenos adyacentes. Su lista incluye a Claudio Piñeiro, Erika Bedners y Adelina Verdicchio.
Finalmente, Luis Belli, de 39 años, lidera el Frente River Primero. Exvicepresidente del club, propone más transparencia económica, reformas en la política de abonos y obras ambiciosas como el Polideportivo “Gabriela Sabatini” y el techado del estadio sin usar fondos del club. Además, impulsa la vuelta del público visitante y el fortalecimiento del fútbol femenino.