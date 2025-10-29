Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 OCT 2025 | 17º
X
Somos Deporte

Manchester City visita a Swansea por los octavos de final de la Carabao Cup

El equipo de Pep Guardiola busca meterse entre los ocho mejores de la Copa de la Liga inglesa. Juega este miércoles desde las 16.45 en el Liberty Stadium.

Hoy 12:27

Por los octavos de final de la Carabao Cup, el Manchester City visita este miércoles al Swansea City, en un duelo que definirá al clasificado a los cuartos de final del certamen. El encuentro se disputará en el Liberty Stadium desde las 16.45 (hora de Chile), con los dirigidos por Pep Guardiola buscando extender su buena racha en copas nacionales.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Manchester City viene de una derrota por la mínima frente a Aston Villa, resultado que lo alejó de la pelea por la punta en la Premier League. En tanto, Swansea llega motivado tras vencer 2-1 a Norwich City, aunque se mantiene en la posición 13° de su división.

El último antecedente
La última vez que se enfrentaron fue en febrero de 2021, también por la FA Cup, y terminó con triunfo del City por 3-1. Aquella tarde marcaron Kyle Walker, Raheem Sterling y Gabriel Jesus, mientras que Morgan Whittaker descontó para Swansea.

TEMAS Manchester City FC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un médico de Añatuya acusa a una de sus hijas de haberlo engañado para retirar sus ahorros en dólares
  2. 2. Violento asalto bajo la modalidad “piraña” en avenida Núñez del Prado: usaron un celular como carnada
  3. 3. El tiempo para este miércoles 29 de octubre en Santiago del Estero: fresco, nublado y con 19ºC de máxima
  4. 4. Canal 7 y su 60º aniversario: el Dr. Gerardo Zamora visitó los estudios y felicitó al Lic. Gustavo Ick
  5. 5. Carta a Dibu Milei: ¡el espíritu de Qatar!
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT