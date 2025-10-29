Manchester City visita a Swansea por los octavos de final de la Carabao Cup

El equipo de Pep Guardiola busca meterse entre los ocho mejores de la Copa de la Liga inglesa. Juega este miércoles desde las 16.45 en el Liberty Stadium.

Hoy 12:27

Por los octavos de final de la Carabao Cup, el Manchester City visita este miércoles al Swansea City, en un duelo que definirá al clasificado a los cuartos de final del certamen. El encuentro se disputará en el Liberty Stadium desde las 16.45 (hora de Chile), con los dirigidos por Pep Guardiola buscando extender su buena racha en copas nacionales.

Manchester City viene de una derrota por la mínima frente a Aston Villa, resultado que lo alejó de la pelea por la punta en la Premier League. En tanto, Swansea llega motivado tras vencer 2-1 a Norwich City, aunque se mantiene en la posición 13° de su división.

El último antecedente

La última vez que se enfrentaron fue en febrero de 2021, también por la FA Cup, y terminó con triunfo del City por 3-1. Aquella tarde marcaron Kyle Walker, Raheem Sterling y Gabriel Jesus, mientras que Morgan Whittaker descontó para Swansea.